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أخبار العالم

مسئول عراقي: قطع إيران للكهرباء عن مدن الجنوب ابتزاز سياسي

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:23 ص
صدى البلد
ا ش ا
وصف مسئول عراقي اليوم (الأربعاء) إقدام إيران مؤخرا على قطع الكهرباء المستوردة عن مدن جنوبي العراق بـ "الابتزاز السياسي"، والذي يهدف للضغط على حكومة بلاده.

وقال المسئول العراقي ـ الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح لقناة (سكاي نيوز) الاخبارية ـ إن الأعذار التي ساقتها إيران لتبرير قطع الكهرباء المستوردة عن مناطق عراقية "غير صحيحة"، كاشفا أن حاجة إيران الفعلية للاستهلاك المحلي من الكهرباء تبلغ 42 ألف ميجا وات، في حين أن إيران تنتج 58 ألف ميجا وات.

وكانت إيران قد قالت إنها أقدمت على هذا الإجراء لتلبية احتياجاتها الداخلية من الكهرباء، وقد أشعل انقطاع الكهرباء عن مدن جنوبي العراق موجة احتجاجات في الشوارع على مدار الأسبوعين الماضيين.

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