الأغذية العشر لعظام أقوى وبدون آلام أبرزها السبانخ والحليب

انتشر فى الآونة الأخيرة شكاوى متكررة من آلام العظام والتي لم تقتصر على كبار السن فقط وإنما كافة الأعمار.



فإذا كنت من ضمن هؤلاء فأنت تحتاج إلى البروتين والبوتاسيوم والبيتا كاروتين والمغنيسيوم والفيتامينات الأخرى، يمكنك الحصول على العناصر الغذائية التي تحتاجها لصحة عظامك من خلال الأطعمة التالية التى يقدمها موقع STETH NEWS..



1. الحليب:

هذا السائل لا يزال أفضل مصدر للكالسيوم. يحتوي الحليب أيضًا على مواد مغذية أخرى، بما في ذلك الفيتامينات B12 وD والمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور.



2. الجبن:

تحتاج فقط إلى كمية صغيرة من الجبن بانتظام لتعزيز صحة العظام. اختر من الماعز وجبنة البارميزان والكوخ وجبن الموتزاريلا وشيدر للحصول على العناصر الغذائية الأساسية لعظامك.



3. الزبادي:

قم بتضمين كوب واحد من اللبن في نظامك الغذائي كل يوم، خاصة إذا كنت قد تخلصت بالفعل من الحليب. اختر الزبادي العادي الخالي من الدهون أو الزبادي اليوناني، ولكن هذين النوعين لا يحتويان على ما يكفي من فيتامين د والكالسيوم مقارنة مع الزبادي التقليدي.



4. التوفو:

وبصرف النظر عن الكالسيوم، يحتوي التوفو على الايسوفلافون، وهي مركبات نباتية تدعم صحته. يمكنك الحصول على نصف كوب من التوفو لتلبية ما يقرب من 20٪ من احتياجاتك اليومية من الكالسيوم.



5. بذور السمسم:

هذه البذور الصغيرة لها مغذيات مختلفة لتحسين صحة العظام، بما في ذلك الفوسفور والمغنيسيوم والفيتامينات D وK، وبالطبع الكالسيوم.



6. كولارد جرينز:

سوف يجتمع كوب من خضار الكرنب المطبوخ على أكثر من نصف احتياجاتك اليومية من الكالسيوم، هذه الخضر بها الكالسيوم وأوميجا 3s وفيتامين ك والمغنيسيوم.



7. السردين:

على الرغم من صغر حجمها، إلا أن سمك السردين غني بالدهون بفيتامين د والكالسيوم.



8. السبانخ:

بغض النظر عن كيفية إعدادك لهذه الخضراوات، سوف تعطيك السبانخ كميات كبيرة من الكالسيوم، بالإضافة إلى أنها غنية بفيتامين K الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم.



9. البيض:

أكل الصفار للحصول على ستة في المائة من متطلبات فيتامين د اليومية.



10. سمك السلمون:

هذا النوع من الأسماك الدهنية يحتوي على مواد مغذية يمكن أن تعزز صحة العظام، مثل البروتين، وأوميجا 3، وفيتامين د، والكالسيوم. يمكن أن يساعدك الاستهلاك المنتظم لهذه الأسماك على تحسين تراكم العظام وكثافتها.