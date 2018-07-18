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رياضة

الصحف الفرنسية تواصل احتفالها بأبطال كأس العالم.. صور

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:46 ص
صدى البلد
نور عادل
اهتمت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، الأربعاء، بتفسير نجوم منتخب الديوك، لأسباب الفوز بلقب كأس العالم في مونديال روسيا.

وأبرزت صحيفة "ليكيب" حوارها مع رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، بعنوان "جيل جديد للمنتخب".

كما سلطت صحيفة لو باريسيان، الضوء على رسالة اللاعب بليز ماتويدي، حيث قال: "الثقة وراء الفوز بلقب كأس العالم".

وقالت صحيفة "لو فيجارو" إن التتويج بلقب كأس العالم، رفع معنويات الفرنسيين، ولكنه لم يعزز شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكتبت صحيفة "لوموند": "مسيرة حاشدة لأبطال فرنسا".

وعنونت صحيفة "بروفانس": "عادل رامي.. القلب النابض لفرنسا".
الصحف الفرنسية تواصل احتفالها بأبطال كأس العالم.. صور
الصحف الفرنسية تواصل احتفالها بأبطال كأس العالم.. صور
الصحف الفرنسية تواصل احتفالها بأبطال كأس العالم.. صور
الصحف الفرنسية تواصل احتفالها بأبطال كأس العالم.. صور
الصحف الفرنسية تواصل احتفالها بأبطال كأس العالم.. صور

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