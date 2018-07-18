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أخبار العالم

وزير الداخلية الإيطالي يرفض انتقادات حقوقية لمواقفه من الهجرة لبلاده

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:15 ص
صدى البلد
ا ش ا
رفض وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني انتقادات حقوقية وجهت إليه بشأن موقفه المتشدد من الهجرة، وقال إن الهدف من سياسات الهجرة هو إنقاذ الجميع.

وقال سالفيني في تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع "تويتر"، إن أكاذيب وإهانات بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية تؤكد أن بلاده على حق في تخفيض حالات الهجرة بهدف منع إرهاق المزيد من الأرواح والحد من أرباح الذين يتاجرون بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وكان سالفيني أكد مؤخرا أنه منذ تقلده منصبه في الحكومة الجديدة أوائل يونيو الماضي، تراجعت أعداد المهاجرين بـ 21 ألفا مقارنة بأولئك الوافدين إلى سواحل إيطاليا في نفس الفترة من العام الماضي.

وتأتي هذه التصريحات بعد توجيه منظمة إسبانية غير حكومية أصابع الاتهام للحكومة الإيطالية، حيث اعتبرت أن "كل وفاة بمياه المتوسط هو النتيجة المباشرة لتلك السياسة.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن المنظمة قولها: "ندين تجاهل الإنقاذ في المياه الدولية وتخلي خفر السواحل الليبي المزعوم، الذي استمد شرعيته من إيطاليا، عن شخص على قيد الحياة وترك طفل وامرأة يموتان بمياه المتوسط".

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