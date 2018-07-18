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بيل جيتس يخصص 30 مليون دولار من أجل التشخيص المبكر لمرض ألزهايمر

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:10 ص
الملياردير الأمريكي
الملياردير الأمريكي بيل جيتس
رويترز
قال الملياردير الأمريكي بيل جيتس وليونارد لودر، الرئيس الفخري لشركة "إستي لودر" لمنتجات التجميل، إنهما سيخصصان 30 مليون دولار على مدى ثلاثة أعوام لتشجيع تطوير فحوص جديدة من أجل الاكتشاف المبكر لمرض ألزهايمر.

وبالنسبة لجيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، فإن إطلاق البرنامج جاء بعد الإعلان في نوفمبر عن استثمار شخصي قدره 50 مليون دولار في "صندوق اكتشاف الخرف"، وهو صندوق يهدف للبحث عن علاجات للمرض الذي يسبب تلف المخ.

وقال جيتس إن أحد دوافعه هو تجربته الشخصية مع أفراد من العائلة يعانون من ألزهايمر.

وتقول جمعية ألزهايمر الدولية إن المرض يؤثر على ما يقرب من 50 مليون شخص في أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المصابين إلى أكثر من 131 مليونا بحلول عام 2050.

وقدم جيتس ولودر رأس المال الأساسي لجهود التشخيص المبكر من خلال المؤسسة التي أنشأها لودر لتطوير أدوية ألزهايمر، وسينضم إليهما آخرون من بينهم عائلة دولبي ومؤسسة شارل وهيلين شواب.

وستكون الأموال المقدمة من خلال المبادرة متاحة للعلماء والأطباء الذين يعملون على نطاق عالمي في الأكاديميات والمؤسسات الخيرية وشركات التكنولوجيا الحيوية.

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