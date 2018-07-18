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رياضة

رونالدو يغيب عن مواجهة يوفنتوس وريال مدريد

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:00 ص
كرستيانو رونالدو
كرستيانو رونالدو
نور عادل
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيلحق بالتدريبات الجماعية للفريق الأول مع ختام يوليو الجاري، ولكنه لن يسافر مع زملائه في جولة الفريق بالولايات المتحدة، التي ستشهد مواجهة ودية مع ناديه السابق ريال مدريد.

وكان رونالدو قدم رسميًا الاثنين الماضي كلاعب جديد في صفوف "السيدة العجوز"، قادمًا من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 112 مليون يورو.

وأبلغ يوفنتوس وسائل الإعلام أن النجم البرتغالي سينضم للتدريبات الجماعية في 30 يوليو الجاري، ولكنه لن يلعب أمام النادي "الملكي"، فريقه السابق، لأنه لن يسافر إلى الولايات المتحدة مع الفريق الذي يدربه الإيطالي ماسيميليانو أليغري للمشاركة في بطولة الأبطال الودية.

وبالتالي، سيبدأ كريستيانو تدريباته يوم 30 في مدينة تورينو، معقل "السيدة العجوز"، بصحبة كل من: باولو ديبالا، ودوغلاس كوستا، وبينتاكور، وهيغواين، وكوادرادو، وكلهم عائدون من مشاركتهم المونديالية مع منتخبات بلادهم.

ومن المقرر أن يعود اليوفي من جولته الأمريكية في 6 أو 7 أغسطس المقبل، ليبدأ تدريباته في تورينو بكامل قائمته يوم 8 من نفس الشهر، في حين سيعود الفرنسي ماتويدي (المتوج بلقب المونديال)، والكرواتيين ماندزوكيتش وبياتسا (الحاصلين على فضية كأس العالم) في حدود الثاني عشر من نفس الشهر.

يذكر أن الجولة الأمريكية لليوفي تتضمن مباراة أمام بايرن ميونخ في 26 يوليو في ولاية فيلادلفيا، ثم يلاقي بنفيكا البرتغالي بعد يومين في نيويورك، يليها لقاء أمام نجوم الدوري الأمريكي في الثاني من أغسطس في أتالانتا، ثم يواجه الريال بعدها بثلاثة أيام في واشنطن.

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