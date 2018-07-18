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تعرف على كيفية التسجيل في قانون التأمين الصحى الجديد.. فيديو

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:17 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قالت الإعلامية هند النعسانى، إن "طريقة التسجيل بموقع وزارة الصحة في قانون التأمين الصحي بسيطة جدًا"، مؤكدة أن التسجيل يعتمد على إضافة بعض المعلومات عن التاريخ المرضى للمريض.

وأضافت "النعسانى"، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه تتم إضافة الاسم رباعى والتاريخ المرضى وتاريخ صدور اللجنة الثلاثية وتاريخ العملية.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحى الشامل ستبدأ فى محافظة بورسعيد.

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