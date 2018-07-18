إلغاء سفر راكب من بيرو لإصابته بتشنجات في مطار القاهرة

ألغت سلطات مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الاربعاء، سفر راكب من دولة بيرو ، لسوء حالته الصحية وإصابته بتشنجات أثناء إنهاء إجراءات مغادرته الي بلاده، وتم نقله الي احد المستشفيات الخاصة المجاورة للمطار لتلقي العلاج .



قالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر طائرة أيرفرانس رقم 569 والمتجهة الي باريس ومنها الي بلاده ، ساءت الحالة الصحية لراكب من دولة بيرو يدعي "لويس اورلاندو" 24 عاما ، وتم إخطار إدارة الحجر الصحي بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين، لتوقيع الكشف الطبي علي الراكب .



قررت إلغاء سفر الراكب لإصابته بهبوط بالدورة الدموية وتشنجات ، وتم نقله إلى مستشفي خاص تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار ، بتكليف من إبراهيم حسن مدير إسعاف مطار القاهرة، لاستكمال إجراءات تلقي العلاج .

