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أخبار البلد

إلغاء سفر راكب من بيرو لإصابته بتشنجات في مطار القاهرة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:06 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
ألغت سلطات مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الاربعاء، سفر راكب من دولة بيرو ، لسوء حالته الصحية وإصابته بتشنجات أثناء إنهاء إجراءات مغادرته الي بلاده، وتم نقله الي احد المستشفيات الخاصة المجاورة للمطار لتلقي العلاج .

قالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر طائرة أيرفرانس رقم 569 والمتجهة الي باريس ومنها الي بلاده ، ساءت الحالة الصحية لراكب من دولة بيرو يدعي "لويس اورلاندو" 24 عاما ، وتم إخطار إدارة الحجر الصحي بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين، لتوقيع الكشف الطبي علي الراكب .

قررت إلغاء سفر الراكب لإصابته بهبوط بالدورة الدموية وتشنجات ، وتم نقله إلى مستشفي خاص تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار ، بتكليف من إبراهيم حسن مدير إسعاف مطار القاهرة، لاستكمال إجراءات تلقي العلاج .

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