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مرأة

4 أطعمة لن تتوقعها تساعد على نسف الكرش والوزن سريعا

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:23 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعاني الكثير من الأشخاص من زيادة الكرش والوزن، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك 4 أطعمة لن تتوقعيها تساعد فى حل هذه المشكلة سريعًا.

وأكد الدكتور أحمد صبري، أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة، أن السر الحقيقي في فقدان الوزن ليس بتناول سعرات حرارية أقل وإنما اللجوء لبعض الحيل لتحقيق الهدف.

وأضاف صبري أن أبرز الحيل هي تشغيل الجسم بشكل طبيعي وسد جوعه بأطعمة تساعد على سد الشهية وبذل المزيد من الطاقة والتي تساهم في حرق الدهون، بالإضافة إلى تنظيم النوم والالتزام بجعل الأطعمة التي تسد من شهيتك جزءا من حميتك وستلاحظين الفرق، ومن أبرز هذه الأطعمة:

السمك: حيث يمد الجسم بالأوميجا 3 ويهيئ الجسم بالشعور بالشبع والنوم هاديء والطاقة كما يحتوي السمك على كمية وافرة من البروتين .

المكسرات: تحسن المزاج بشكل كبير وتشعرك بالشبع وتحسن الهضم بشكل كبير.

الحليب: 100 ملليجرام من الحليب تفقدك تقريبًا 100 ملليغرام من دهون البطن، حيث أن الكالسيوم له تأثير مذهل في تحفيز الهضم ويساعد علي النوم .

الكرز: من الأطعمة الغنية بالميلاتونين وتشعرك بالشبع وتبعد عنك مخاطر الجوع الليلي حيث أنه مليء بمجموعة فيتامينات تمد الجسم بالطاقة.

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