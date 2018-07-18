ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بيريس يشيد بالمدرب الجديد إيمري ويصفه بأنه أفضل تعاقد

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:11 ص
صدى البلد
رويترز
قال روبير بيريس، الجناح السابق لأرسنال، إن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أبرم أفضل صفقة في سوق الانتقالات بالتعاقد مع المدرب الإسباني الجديد أوناي إيمري.

واختار النادي اللندني إيمري، مدرب إشبيلية، وباريس سان جيرمان السابق ليخلف أرسين فينجر. 

وتعاقد المدرب البالغ عمره 46 عاما مع خمسة لاعبين حتى الآن في عملية إعادة هيكلة الفريق.

وأبلغ بيريس، الذي لعب تحت قيادة فينجر بين 2000 و2006، شبكة "سكاي سبورتس" التليفزيونية "أفضل تعاقد بالنسبة لي هو المدرب أوناي إيمري وبالتأكيد أثق في اللاعبين وخاصة المجموعة الجديدة، حقق ألقابا في إسبانيا وفرنسا، إنه يملك خبرة كبيرة وأتمنى له ولأرسنال النجاح".

وأصبح لوكاس توريرا، لاعب منتخب أوروجواي، والشاب ماتيو الغندوزي أحدث صفقات أرسنال الأسبوع الماضي، فيما رحل لاعب الوسط جاك ويلشير في وقت مبكر من الشهر الحالي وانضم إلى وست هام يونايتد.

وقاد إيمري فريقه الجديد للفوز 8-صفر على بورهام وود المنافس في الدرجة الخامسة في أولى مبارياته السبت الماضي، لكنه سيخوض اختبارات صعبة ضد أتليتيكو مدريد الإسباني وفريقه السابق باريس سان جيرمان في بطولة ودية في سنغافورة الأسبوع المقبل.

وحصل المدرب الإسباني على مهمة تحسين أداء الفريق الذي احتل المركز السادس في الدوري الموسم الماضي وخسر في قبل نهائي الدوري الأوروبي كما ودع كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث.

ترشيحاتنا

علاء عابد: وجود جورج اسحاق في المجلس القومي لحقوق الإنسان عار على مصر

شاهد.. إطلالة ياسمين علواني بفستان الزفاف.. صور

الحرب التجارية العالمية تدخل منعطفا خطيرا

برلماني: الفقير اللي مش قادر يربي أولاده يرحمنا ويرحم الدولة

سعر صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه.. اليوم

طريقة تحضير البيتزا بمذاق أشهر المطاعم و3 أسرار لنجاحها

أحلام تشارك صور كواليس حفلها على مسرح دولبي

حقائق عن التهاب المفاصل.. وهذه وصفة أطعمة فيها الداء والدواء

كومان يوضح الهدف الرئيسي لبايرن ميونخ بالموسم المقبل

في دقيقة واحدة تخلصي من الشعر الزائد بهذه الوصفة

طريقة تحضير سلطة فاصوليا حلوة بشكل جديد

Hotel Transylvania يغرد منفردا فى شباك التذاكر.. وإيرادات مخيبة لـ Skyscraper

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين صيف 2018 لصاحبات الأجسام الممتلئة.. صور

شاهد.. إطلالة ياسمين علواني بفستان الزفاف.. صور

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

فيديو

تعرف على كيفية التسجيل في قانون التأمين الصحى الجديد.. فيديو
أحمد مجدى: مصر تصدرت قائمة الدول الأكثر استهلاكا للتبغ..فيديو
طريقة تحضير سلطة فاصوليا حلوة بشكل جديد
أحمد مجدى: التأمين الصحى يغطي الشريحة الأكبر من الشعب.. فيديو
شاهد.. مشادة على الهواء بسبب دعم الطفل الثالث

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟