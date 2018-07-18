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فن

شاهد.. الصور الأولى من مسلسل شون بين Hulu series The First

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:59 ص
مصطفى فيصل
ذكرت جريدة "ديلى ميل" أن مسلسل Hulu series The First والذى يقوم ببطولته "شون بين" هو مسلسل خيال علمى يتتبع مجموعة من رواد الفضاء الذين يحاولون تحقيق الخطوات الأولى لجعل الحياة على كوكب المريخ صالحة للبشر.

وأوضحت الصحيفة أن القصة لن تركز على رواد الفضاء فحسب، بل أيضا على الجانب الإنسانى لعائلات ومحبى رواد الفضاء ، وكذلك على الفريق الأرضي الذى يعمل على كوكب الأرض.

المسلسل من إعداد وكتابة "بوو ويليمون"، وبطولة شون بين، ناتاشا ماكلون، وأوديد فهر، وجيمس رانسون، وهانا وير كسيدي.

ميزانية المسلسل تقدر بـ 54.6 مليون دولار،  وسوف يصدر الموسم الأول في 14 سبتمبر 2018.

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