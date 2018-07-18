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اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:13 ص
صدى البلد
آية الجارحي
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، بعد أن شهدت أمس، الثلاثاء، تراجعا بنحو 7 جنيهات، حيث سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 617 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل 528.85 جنيهًا للجرام .

وبلغ سعر عيار 24 قيمة 706.15 جنيهًا للجرام، وعيار 14 سجل 407 جنيهًا للجرام، وسجل الجنيه الذهب قيمة 4.936 جنيه، وسجل السعر العالمي نحو 1227 دولارا للأوقية.

وكانت أسعار الذهب تراجعت في السوق المحلية بنحو 7 جنيهات أمس، متأثرا بانخفاض الذهب في المعاملات الفورية إلى 1226 دولار للأونصة، وهو أدني مستولى له منذ يوليو 2017.

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