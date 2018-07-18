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أخبار العالم

برلمان الهند يناقش اقتراحا لنزع الثقة من حكومة مودي

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:16 ص
صدى البلد
رويترز
قال رئيس البرلمان الهندي اليوم، الأربعاء، إن البرلمان سيناقش اقتراحا قدمته المعارضة لنزع الثقة من حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتتمتع حكومة مودي بأغلبية مطلقة في مجلس النواب المؤلف من 545 مقعدا، لكن المعارضة تأمل في تحقيق مكاسب سياسية بلفت الانتباه إلى تباطؤ نمو الوظائف والتدهور في تطبيق القانون.

ويحل موعد إجراء الانتخابات الوطنية العام المقبل.

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