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فن

هاريسون فورد فى محادثات للانضمام لفيلم Call of the Wild

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:19 ص
صدى البلد
مصطفى فيصل

ذكرت جريدة "الديلى ميل" أن النجم الأميركى "هاريسون فورد" دخل فى محادثات مع ستوديو "20th century fox " لتقديم فيلم عن رواية جاك لندن "نداء البرية" والتى نشرت فى 1903 والتى تتحدث عن موجة الهجرة إلى منطقة كلوندايك في يوكون في شمال غرب كندا بين عامي 1896 و 1899 .

كان "أستوديو ديزنى" قد أرجأ إصدار الجزء الخامس من سلسلة "إنديانا جونز" إلى 2021 مما يعنى أن فورد يستطيع العمل فى هذا المشروع حالياَ .

سيقوم بإخراج الفيلم "كريس ساندرز" الذي سبق له أن أخرج أفلام الرسوم المتحركة مثل The Croods ، و How To Train Your Dragon ، و Lilo & Stitchومن المقرر البدء فى تصوير الفيلم أواخر هذا العام على أن يصدر فى كريسماس 2019 فى 25 ديسمبر.

الجدير بالذكر أن رواية "نداء البرية " قدمت على الشاشة الكبيرة من قبل المرة الأولى كان فى عام 1935 من بطولة كلارك جيبل والمرة الثانية كان فى عام 1972 من بطولة شارلتون هيستون .

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