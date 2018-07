هاريسون فورد فى محادثات للانضمام لفيلم Call of the Wild

ذكرت جريدة "الديلى ميل" أن النجم الأميركى "هاريسون فورد" دخل فى محادثات مع ستوديو "20th century fox " لتقديم فيلم عن رواية جاك لندن "نداء البرية" والتى نشرت فى 1903 والتى تتحدث عن موجة الهجرة إلى منطقة كلوندايك في يوكون في شمال غرب كندا بين عامي 1896 و 1899 .



كان "أستوديو ديزنى" قد أرجأ إصدار الجزء الخامس من سلسلة "إنديانا جونز" إلى 2021 مما يعنى أن فورد يستطيع العمل فى هذا المشروع حالياَ .



سيقوم بإخراج الفيلم "كريس ساندرز" الذي سبق له أن أخرج أفلام الرسوم المتحركة مثل The Croods ، و How To Train Your Dragon ، و Lilo & Stitchومن المقرر البدء فى تصوير الفيلم أواخر هذا العام على أن يصدر فى كريسماس 2019 فى 25 ديسمبر.



الجدير بالذكر أن رواية "نداء البرية " قدمت على الشاشة الكبيرة من قبل المرة الأولى كان فى عام 1935 من بطولة كلارك جيبل والمرة الثانية كان فى عام 1972 من بطولة شارلتون هيستون .