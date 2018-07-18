تدشين الملتقى التوظيفى الأول لشباب البيطريين خلال شهرين

قررت النقابة العامة للاطباء البيطريين، عقد لقاء يوم 25 يوليو الجارى لمناقشة " الحد من الخطر على الثروة الحيوانية".



كما قرر المجلس، في بيان اليوم، تكليف الدكتور محمد أشرف مقرر لجنة الشباب بعمل الملتقى التوظفيى الأول خلال شهرين من تاريخ انعقاد المجلس.



وأشار المجلس إلى أنه تم عمل حملة بالمشاركة مع شرطة المسطحات ومركز شرطة قليوب على دخلاء المهنة " الباراميديكال" وتم تحرير 7 محاضر، كما تم تحويل 3 اطباء بيطريين للجنة التحقيق لتسهيل مهمة الباراميديكال .

