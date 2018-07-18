ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تدشين الملتقى التوظيفى الأول لشباب البيطريين خلال شهرين

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:47 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آيات أحمد
قررت النقابة العامة للاطباء البيطريين، عقد لقاء يوم 25 يوليو الجارى لمناقشة " الحد من الخطر على الثروة الحيوانية".

كما قرر المجلس، في بيان اليوم، تكليف الدكتور محمد أشرف مقرر لجنة الشباب بعمل الملتقى التوظفيى الأول خلال شهرين من تاريخ انعقاد المجلس.

وأشار المجلس إلى أنه تم عمل حملة بالمشاركة مع شرطة المسطحات ومركز شرطة قليوب على دخلاء المهنة " الباراميديكال" وتم تحرير 7 محاضر، كما تم تحويل 3 اطباء بيطريين للجنة التحقيق لتسهيل مهمة الباراميديكال .

ترشيحاتنا

شاهد.. برلماني يطالب برفع الدعم عن الطفل الثالث

فيديو جراف ..سعر صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه.. اليوم

فساتين صيف 2018 لصاحبات الأجسام الممتلئة.. صور

شاهد.. تمارين الإطالة للتخلص من آلام العضلات

اليوم.. بدء حجز شقق العاصمة الجديدة بمقدم 100 ألف جنيه

محمد يوسف: حققنا انتصارا كبيرا.. وسنقاتل للفوز في بتسوانا

قصف صاروخي على مدينة نوى السورية بدرعا يسفر عن قتلى وجرحى

طريقة تحضير سلطة فاصوليا حلوة بشكل جديد

الصحف الفرنسية تواصل احتفالها بأبطال كأس العالم.. صور

استخدامات متعددة لبيكربونات الصوديوم.. أبرزها رقم 2

نجم الأهلي السابق عن فوز الأهلي: بداية رائعة لكارتيرون

الصحف السعودية: بي بي سي تزيد أوجاع نظام الحمدين وتعيد فتح ملف فدية المليار.. نزيف خسائر للطيران القطري.. 100 حالة سجن مدى الحياة في غضون أسبوع بتركيا... تصاعد التوتر في مدن جنوب العراق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين صيف 2018 لصاحبات الأجسام الممتلئة.. صور

شاهد.. إطلالة ياسمين علواني بفستان الزفاف.. صور

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

فيديو

المرور: انقلاب سيارتين على الدائرى وداخل نفق الشاذلي.. فيديو
شاهد.. تمارين الإطالة للتخلص من آلام العضلات
تعرف على كيفية التسجيل في قانون التأمين الصحى الجديد.. فيديو
أحمد مجدى: مصر تصدرت قائمة الدول الأكثر استهلاكا للتبغ..فيديو
طريقة تحضير سلطة فاصوليا حلوة بشكل جديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟