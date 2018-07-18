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أخبار العالم

أشرف غني: الانتخابات المقبلة فرصة جيدة لطالبان والأمة الأفغانية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:20 ص
صدى البلد
ا ش ا
دعا الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني مجددا، حركة طالبان لمحادثات السلام ، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة هي فرصة جيدة للحركة وللأمة الأفغانية.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن غني قوله خلال اجتماع المجلس المشترك للتنسيق والرصد في كابول إن القوانين واللوائح يتم تعديلها في دول أخرى لتمهيد الطريق لمشاركة جماعات المعارضة في الانتخابات.

وأضاف:إنه لا توجد مثل هذه القضايا في قوانين أفغانستان وإنه سيكون من الأفضل إبرام اتفاق سلام قبل الانتخابات بدلا من التوصل إلى اتفاق بعد الانتخابات.

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