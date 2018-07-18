بايرن يبحث عن بديل لخاميس

كشفت تقارير صحافية عن بدء نادي بايرن ميونخ الألماني كرة القدم البحث عن بديل لجناحه الكولومبي خاميس رودريغيز، الذي أبدى مؤخرًا رغبته في العودة لريال مدريد الإسباني، بعد رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.



وكان خاميس انتقل للبايرن صيف 2017 على سبيل الإعارة لموسمين، مع وجود بند بشرائه نهائيًا، وذلك بعد أن ظل يشارك كبديل في معظم لقاءات الريال موسم 2016-17 تحت قيادة زيزو.



وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المسؤولين في بايرن يبحثون في سوق الانتقالات عن بديل لخاميس، رغم أن فترة الإعارة مستمرة حتى نهاية الموسم المقبل، لكنهم على يقين من رغبة النجم الكولومبي في العودة لـ"الميرينجي".



وأضافت أن النادي البافاري وضع شرطًا للبرتغالي جورجي مينديش، وكيل خاميس، وهو أن ينجح مسؤولوه في إيجاد بديل بإمكانه تقديم نفس الإضافة التي قدمها اللاعب الكولومبي خلال الموسم الماضي، كي يسمحوا له بالعودة للنادي "الملكي" الذي تولى تدريبه جولين لوبيتيغي خلفًا لزيدان.



كما ذكرت الصحيفة أن البايرن يمر بحالة غير عادية، إذ أنه لم ينفق أية مبالغ خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد تفعيل يوفنتوس لبند شراء البرازيلي دوغلاس كوستا الذي لعب الموسم الماضي مع "السيدة العجوز" على سبيل الإعارة، ليحقق فائضًا بلغ 40 مليون يورو.



ويشار إلى أن بايرن لم يتعاقد حتى الآن إلا مع لاعب الوسط ليون جورتسكا قادمًا من شالكه في صفقة انتقال حر، فضلًا عن عودة كل من ريناتو سانشيز وسيرجي نيابري من إعارتيهما في سوانزي سيتي الإنجليزي وهوفنهايم الألماني على الترتيب.



وأكدت الصحيفة أن حركة بايرن ميونخ القليلة في سوق الانتقالات الحالي أمر غير معتاد، في حين تفاوض مع النادي البافاري العديد من وكلاء اللاعبين بخصوص التعاقد مع بديل للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي كان ألمح لرغبته في الرحيل مع نهاية الموسم الماضي، وكان من أبرز تلك البدائل مهاجم تشيلسي الإنجليزي، الإسباني ألفارو موراتا، إلا أن كل ذلك توقف بمجرد اتخاذ النجم البولندي قراره بالاستمرار مع بطل ألمانيا.