منتخب كندا يخطط لبلوغ مونديال 2022

بدأ جون هيردمان، مدرب منتخب كندا، التخطيط للتأهل إلى النسخة المقبلة في كأس العالم، بعد 4 سنوات.



وتأهلت كندا إلى النهائيات مرة واحدة في نسخة 1986، لكنها خسرت مبارياتها الثلاث دون تسجيل أي هدف.



ووضعت كندا مصيرها في يد الإنجليزي هيردمان، الذي يعتمد على التحفيز والإلهام بالقدر ذاته على الخطط، ولم يسبق أن قام بتدريب أي فريق للرجال، لكنه نجح في منافسات السيدات بقيادة كندا إلى برونزية الأولمبياد في 2012 و2016.



وتعول كندا على حماس هيردمان وتفكيره خارج السياق والانتباه للتفاصيل، لتحقيق ما عجز عنه كل المدربين أصحاب سير ذاتية أفضل منه، تولوا تدريب الفريق والتأهل إلى النهائيات في 2022.



وقال هيردمان، الذي يتطلع للنسخة المقبلة بعد 4 سنوات "سنقاتل من أجل كل شيء لنقود الفريق إلى 2022 أو نموت".



وتابع "نملك 3 أندية في دوري المحترفين الأمريكي، و3 أكاديميات وبطولة دوري كندي للمحترفين ستنطلق قريبا، لذا يجب أن نكون مؤهلين".



وأضاف "بعد 4 سنوات، سنكون أسسنا قاعدة للنجاح في المستقبل، لكنها ستبنى على أساس أننا نجحنا ولو تأهلنا إلى 2022، سنعلم أن هناك فرصة لتحقيق المزيد".



ولو فشلت كندا في التأهل للنسخة المقبلة، ستكون مستعدة عندما تستضيف النهائيات في 2026 مع الولايات المتحدة والمكسيك.



ويأمل هيردمان في زرع عقلية الانتصارات في فريقه، عندما تنطلق تصفيات دوري الأمم لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).



وتتأهل أول 10 منتخبات إلى الكأس الذهبية لاتحاد الكونكاكاف في 2019.



ويبدأ الطريق إلى مونديال 2022، بمواجهة جزر فيرجين الأمريكية وجويانا الفرنسية وسانت كيتس ونيفيس وجزيرة دومينيكا التي تلعب ضدها في 16 أكتوبر المقبل، في تورونتو.



وبينما لن تجد كندا صعوبة في مواجهة تلك المنتخبات، فإن هيردمان يتعامل مع الأمر بجدية.



وقال "هذه مباريات ذات معنى. نقوم بضم مجموعة من اللاعبين تقع عليهم الكثير من الآمال والتدقيق والنتائج التي تقود إلى المنافسة والوصول إلى أعلى مستوى".



وأضاف "تمنحك تركيزا حقيقيا على أنه يجب الفوز بالمباريات. هذا هو الأمر ببساطة".