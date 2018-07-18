مصرع 3 عمال بانهيار مبنى تحت الإنشاء في الهند

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء مؤلف من ستة طوابق شرقي العاصمة الهندية نيودلهي.



وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته شبكة "دي دي نيوز" الهندية اليوم الأربعاء - أن 12 عاملا على الأقل كانوا في المبنى وقت انهياره، وأسفرت عمليات الإنقاذ حتى الآن عن انتشال 3 جثث لعمال ، بينما باقى العمال مازالوا عالقين تحت الأنقاض.



وأضاف البيان أن المبنى المنهار تسبب أيضا في انهيار مبنى آخر مجاور مؤلف من أربعة طوابق، كانت تعيش فيه عائلة واحدة، فيما تم الدفع بنحو مائة من عمال الإنقاذ الى موقع الحادث، كما تم الاستعانة بالكلاب المدربة في مسعى للعثور على الضحايا.