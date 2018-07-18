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أخبار العالم

بوينج الأمريكية تتسلم عقدا بـ3.9 مليارات دولار لصنع طائرتين رئاسيتين

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:43 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، أن شركة "بوينج" تسلمت عقدا بقيمة 3.9 مليار دولار لصنع طائرتين رئاسيتين من طراز (747-8).

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الطائرتين اللتين سيتم طلاؤهما بالأحمر والأبيض والأزرق يتوقع أن يتم تسليمهما بحلول ديسمبر لعام 2024.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس الثلاثاء بأنه تم تحديث الطائرة الرئاسية "اير فورس ون" من الداخل في النموذج الجديد؛ فضلا عن تغيير شكل الألوان من الخارج، على أن يضاف إليها اللون الأحمر.

يشار إلى أن الطائرتين الرئاسيتين سيكون لهما القدرة على التحليق في أسوأ الظروف الأمنية، مثل اندلاع حرب نووية، وهي مزودة بأنظمة طيران عسكرية ونظام متقدم للاتصال، ونظام للدفاع.

وكانت الشركة الأمريكية والبيت الأبيض قد توصلا إلى اتفاق غير رسمي في فبراير الماضي لوضع الخطوط العريضة للصفقة.

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