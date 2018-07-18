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شاهد.. تمارين الإطالة للتخلص من آلام العضلات

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:46 ص
صدى البلد
آيات أحمد
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، فقرة رياضية ومجموعة تمارين الإطالة للتخلص من الآم العضلات.

وقدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة، مجموعة من التمارين الرياضية والنصائح للتغذية السليمة أثناء اليوم وتمارين لتخفيف آلام العضلات.

كان برنامج "صباح البلد" قد استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة، التي تهم المواطن المصري بجميع فئاته وأعماره من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية، إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، من أبرزها "الفقرة الرياضية"، التي تقدّم يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا.

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