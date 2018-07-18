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منوعات

مدينة إندونيسية تلغي الواجب المنزلي رسميًا

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:00 ص
فتاة تكتب الواجب
فتاة تكتب الواجب المدرسي
أ ش أ
قررت السلطات التعليمية في مدينة بيلتار الإندونيسية بمقاطعة جاوة الشرقية إلغاء الواجب المدرسي رسميا وحظر المدارس من إعطاء التلاميذ أي واجبات منزلية، وذلك حتى ينعم الأطفال بقضاء وقت أفضل مع أسرهم ويتعلمون من المجتمع من حولهم.

وقال رئيس الهيئة التعليمية بالمدينة إن الطلبة بحاجة إلى التعلم من المجتمع، وفي هذه الأيام لا يستطيع العديد من التلاميذ التفرقة بين أنواع أوراق الشجر، وبمقدورهم تعلم ذلك من البيئة المحيطة بهم، مشيرا إلى أنه من خلال هذه السياسة يتوقع من الطلاب المشاركة في الأنشطة الإيجابية خارج ساعات الدوام الدراسي مثل الطهي.

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