تباين أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

تباينت أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم الأربعاء؛ حيث سجل سعر كيلو الطماطم 3.9 جنيه للكيلو والبطاطس 5.2 جنيه، والبصل تراوح بين 2.20 و 3.30 جنيه للكيلو، والكوسة بين 4 و8 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين19 و25 جنيهًا.



أما الباذنجان البلدي فتراوح بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو،والفلفل الرومي البلدي بين 3 و4.75 جنيهات والملوخية بين 1.25 و2.25 جنيه والخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات والبامية تتراوح بين7 و11 جنيها، والفلفل الألوان بـ11 جنيها للكيلو.



واستقرت أسعار الفاكهة فتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ما بين 2 و3.5 جنيه للكيلو، الليمون البلدي بين 7 و11 جنيهًا، العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 6 و8 جنيهات، التفاح البلدي بين8 و12 جنيهًا والتفاح الأمريكي 28 جنيها للكيلو.



وبلغ سعر التين البرشومي 10 جنيهات للكيلو، والجوافة 15 جنيها للكيلو، والرمان تراوح بين 6و8 جنيهات للكيلو، المانجو العويس بين 12 و28 جنيها، و الهندي تراوح بين 8 إلى 14 جنيها ، والتيمور سجلت 15 جنيها.