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اقتصاد

البترول توقع اتفاقية جديدة للتنقيب مع شركة آباتشي العالمية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:47 ص
صدى البلد
مصطفى خلاف - مايكل عياد
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول مستمر فى توقيع الاتفاقيات الجديدة باعتبارها حجر الزاوية التي تقوم عليها الأنشطة المختلفة من أعمال بحث واستكشاف وتنمية وإنتاج وهو ما يساهم إيجابيًا في تعظيم احتياطى وإنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعى.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بترولية جديدة للهيئة المصرية العامة للبترول مع شركة أباتشى العالمية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما فى منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية باستثمارات حوالى 9 ملايين دولار ومنحة توقيع 30 مليون دولار لحفر 7 آبار .

وقع الاتفاقية المهندس عابد عز الرجال رئيس هيئة البترول ودافيد تشى المدير العام لشركة أباتشى الأمريكية.

وأضاف الملا أن عقد الاتفاقيات البترولية يساعد على تدفق الإستثمارات العالمية لمصر ويؤكد على اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار والعمل فى مصر ويؤكد أنه مازال هناك العديد من المناطق سواء البحرية أو البرية ذات الاحتمالات البترولية الجيدة وتمثل فرصًا استثمارية واعدة .

وتجدر الإشارة إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية يصل عدد الاتفاقيات البترولية التي تم توقيعها منذ 2014 وحتى الآن إلى 87 اتفاقية جديدة، وجارى حاليًا العمل على الانتهاء من إجراءات استصدار 14 اتفاقية جديدة.

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