مي عبد الهادى‎ تكتب: العقد اللي بيكون مدى الحياة

في كل الاغاني والروايات اتربينا على ان الحب حاجة من اتنين اما عذاب والم وفراق ووجع.. يا فرحة كبيرة مالية الدنيا وصورة زاهية لزهور بتطلع وعصافير بتزقزق وسناجب بتجري..!



عزيزتي الست اسفة اني هنسفلك الصورة الذهنية عن الحب لو هعرف يعني!

يؤسفني اقولك ان لا ده ولا دكاهو حب



الحب حالة من الاكتمال تخلق سلام نفسي مايتوصفش بكلمات

الحب انك تلاقي روحك تسكن وتستكين .. انك تحسي بامان ملوش شبه.. امان اكتر من اللي حسيته حتى وانت في حضن ابوكي وامك



الحب مش مشاعر ملهلبة ولا ينفع يكون غرام وانتقام

الحب الحقيقي هو اللي هيخليكي تقعي في حب نفسك وتوصلي لحالة التصالح التام مع نفسك والدنيا والناس لانه بمنتهى البساطة هينسف كل الكلاكيع والعقد



الحب اللي بيضعف ده مش حب.. الحب مش ممكن يكون هو حالة الاستنزاف المستمرة لمشاعرك..

ولا حالة الخوف المميتة اللي بتسرق احلى لحظات عمرك ولا عمره ينفع يكون فيه استجداء لمشاعر ..الحب عمره ماهيكون ملازم لوجع وقلق وعذاب



لا يمكن يكون هو مشاعر الغيرة القاتلة ومشاعر الاستحواذ المدمرة

الحب بينقي ويطهر الروح ..الحب غير مشروط.. ! بتحبي بس علشان بتحبي..



الشخص اللي عنده القدرة على الحب هيحب في المطلق هيحب كل مخلوقات الله وقلبه مش هيكون فيه مكان لكره او غل

كل واحد كتب عن الحب كتب عنه زي ماعاشه وحسه.. مش شرط تكون مشاعر حقيقية



والمشاعر الحقيقية لازم تكون ناضجة ..شرط اساسي فيها نضج الطرفين ووعيهم وتقدريهم للمنحة الربانية اللي فازوا بيها.. الحب معجزة حقيقية محتاجة تقدير الطرفين وامتنانهم الصادق ليها علشان ماتزولش..



كنوز الدنيا عمرها ماهتحقق الاحساس بالامان اللي بيحققه الحب

عزيزتي "الحب لا يمكن ان تبحثي عنه ..فنحن نقع فيه عنوة ..نتورط فيمن نحب " اه والله زي مابقولك كدة بيعوبهم القاتلة بسلاطتهم ببابا غنجهم



المفاجأة بقى.. لو طول الوقت بتنتقد في شريكة حياتك يبقى استحالة تكون حبيتها



لو بتحبها مش هتشوف غير مميزات وغصب عنك هتعرف تتعايش مع العيوب اللي من وجهة نظرك انها عيوب



كل الرجالة بيتهموا الستات بعدم الذكاء في العلاقة والنكد الغير مبرر وده لو اهتمت بيه شويتين او اظهرت قدر من الغيرة المنطقية اللي بتتناسب مع تصرفاته .. ولو حاولت تنجح وتنشغل عنه يسود عيشتها ويتهمها باهماله وانها اتغيرت ونغمة بقى الحب اللي كان ..وكنا وكنا



نفس الشيء الست ممكن في مرحلة كل اللي مسيطر عليها نفسها واحتياجتها النفسية والعاطفية وبرضو هتشغل نغمة الحب اللي كان

الحب الحقيقي الصادق هو اللي بيفضل عايش مهما حصل ومهما كانت الظروف طاحنة



الحب الحقيقي انك تلاقي شريكك في الدنيا ضهر وسند يغنيك عن الدنيا ومافيها بيتمنى لك الخير وحريص على راحتك ومايجرحش مشاعرك ويحترمها الحب الحقيقي اكتمال ..وعقد بين روحين مدى الحياة!!



الحب الحقيقي مفهوش جبروت او غيظ.. مفيهوش مصلحة وحسابات.. فيه قبول لطرف والاندماج الروحي معه .. ثقة مطلقة تدي مساحة من التنفس والحرية.. عطاء بلا حدود .. الحب عمره مايكون استغلال مشاعر وضعف الطرف الآخر والدوس عليه بقوة..ولا تجاهل ألمه ! الحب عقد صداقة بين روحين مدى الحياة

#الحب_عقد_بين_روحين_مدى_الحياة

#مي_عبدالهادي

