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المرور: انقلاب سيارتين على الدائرى وداخل نفق الشاذلي.. فيديو

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:46 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آيات أحمد
قال الرائد محمد الشربيني،مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إن "سيارة نقل محملة بكونتينر انقلبت داخل نفق سعد الدين الشاذلى، وتوجهت خدمات الإدارة العامة للمرور للمكان لرفع السيارة من داخل النفق"، مؤكدًا أن حركة المرور عادت لطبيعتها.

وأضاف الرائد محمد الشربينى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن "سيارة نقل أخرى محملة بالأخشاب انقلبت على الطريق الدائرى فى الطريق القادم من القاهرة الجديدة والمتجه إلى المعادى"، مشيرًا إلى أنه تم رفع السيارة وسحب الكثافات المرورية.

وأوضح أن الأحجام المرورية مرتفعة فى الطريق الزراعى المتجه إلى مدينة السلام، والطريق الدائرى المتجه ناحية القاهرة الجديدة.

ونوه بأن منطقة كوبرى الحرفيين تشهد كثافات مرورية، كما يشهد محور 26 يوليو أحجام حركة مرتفعة وينصح باستخدام الطرق البديلة كالطريق الدائرى ومحور روض الفرج الجديد، وطريق الواحات.

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