لهذه الأسباب أشعلت أغنية كرهني لـ إليسا السوشيال ميديا

في ساعات قليلة لم تتجاوز الـ24 ساعة، حققت أغنية "كرهني" للفنانة اللبنانية إليسا نجاحا كبيرا، حيث تصدرت لائحة موقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، فضلا عن تحقيقها نسب مشاهدة عالية على تطبيق "أنغامي".



وعلى أثر ذلك، قالت إليسا في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "مش عم بستوعب شو عم بيصير ومبسوطة قد الدني إنو هلقد حبيتو #كرهني. هالغنية بتعنيلي كتير وما بتتخيلو فرحتي إنو وصلتكن بهالسرعة".



وعن أسباب نجاح الأغنية، فهو يعود إلى انتظار الجمهور بشغف ما ستتطرحه إليسا في ألبومها الجديد، خاصة ما تقدمه من أغنيات باللهجة اللبنانية، فيما أكد الكثيرون أن الأغنية بنفس مستوى "يا مرايتي" و"ع بالي"، بالإضافة إلى جرأة موضوع الأغنية الذي يتناول قصة امرأة أنانية تعشق حب التملك والسيطرة على حبيبها رغم تركها له لكنها تطالبه في الأغنية أن يظل يحبها ليثبت أنه لا يوجد في الحياة مثلها.



وأثار تعاون إليسا مع شقيقها "كميل" في أغنية "كرهني" من خلال التوزيع الموسيقي، فضول جمهورها لمعرفة إذا كان دعهما لشقيقها مجرد مجاملة أم أنه موهوب حقًا.



وكذلك اسم الأغنية "كرهني" الذي جاء صادما، فلطالما كانت إليسا صاحبة الرصيد الأكبر من الأغاني الرومانسية، لتنجح في جذب الجمهور للأغنية التي تحولت لبركان بمواقع التواصل الاجتماعي.