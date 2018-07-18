ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

لهذه الأسباب أشعلت أغنية كرهني لـ إليسا السوشيال ميديا

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:57 ص
اليسا
اليسا
شروق ابراهيم
في ساعات قليلة لم تتجاوز الـ24 ساعة، حققت أغنية "كرهني" للفنانة اللبنانية إليسا نجاحا كبيرا، حيث تصدرت لائحة موقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، فضلا عن تحقيقها نسب مشاهدة عالية على تطبيق "أنغامي".

وعلى أثر ذلك، قالت إليسا في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "مش عم بستوعب شو عم بيصير ومبسوطة قد الدني إنو هلقد حبيتو #كرهني. هالغنية بتعنيلي كتير وما بتتخيلو فرحتي إنو وصلتكن بهالسرعة".

وعن أسباب نجاح الأغنية، فهو يعود إلى انتظار الجمهور بشغف ما ستتطرحه إليسا في ألبومها الجديد، خاصة ما تقدمه من أغنيات باللهجة اللبنانية، فيما أكد الكثيرون أن الأغنية بنفس مستوى "يا مرايتي" و"ع بالي"، بالإضافة إلى جرأة موضوع الأغنية الذي يتناول قصة امرأة أنانية تعشق حب التملك والسيطرة على حبيبها رغم تركها له لكنها تطالبه في الأغنية أن يظل يحبها ليثبت أنه لا يوجد في الحياة مثلها.

وأثار تعاون إليسا مع شقيقها "كميل" في أغنية "كرهني" من خلال التوزيع الموسيقي، فضول جمهورها لمعرفة إذا كان دعهما لشقيقها مجرد مجاملة أم أنه موهوب حقًا.

وكذلك اسم الأغنية "كرهني" الذي جاء صادما، فلطالما كانت إليسا صاحبة الرصيد الأكبر من الأغاني الرومانسية، لتنجح في جذب الجمهور للأغنية التي تحولت لبركان بمواقع التواصل الاجتماعي.

ترشيحاتنا

شاهد.. بريانكا شوبرا ترقص فى شوارع نيويورك

المرور: انقلاب سيارتين على الدائرى وداخل نفق الشاذلي.. فيديو

القابضة المعدنية: شركة الحديد والصلب تتعرض لشائعات مغرضة

تعرف على كيفية التسجيل في قانون التأمين الصحى الجديد.. فيديو

8 أشهر في عرض البحر.. صيادو برج مغيزل هربوا من خفر السواحل إلى المجهول

شاهد.. تمارين الإطالة للتخلص من آلام العضلات

نجم الأهلي السابق عن فوز الأهلي: بداية رائعة لكارتيرون

بطن بيونسيه المنتفخ يثير التساؤلات.. صور

حقائق عن التهاب المفاصل.. وهذه وصفة أطعمة فيها الداء والدواء

ارتفاع عدد المعتقلين في قضية عدنان أوكتار بتركيا لـ 187 شخصًا

نجم الأهلي السابق:رحيل باكا خطأ..والإعارة الأفضل لـ عمرو جمال

بيريس يشيد بالمدرب الجديد إيمري ويصفه بأنه أفضل تعاقد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقيقة خجولة وقوية عند اللزوم.. لماذا بدأت فتيات سيناء في لعب المصارعة.. فيديو وصور

شاهد .. لحظات رومانسية بين جاستين بيبر وهايلي بالدوين

فساتين صيف 2018 لصاحبات الأجسام الممتلئة.. صور

شاهد.. إطلالة ياسمين علواني بفستان الزفاف.. صور

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

فيديو

سعفان يتابع حادث إشعال مصري النار في نفسه بميلانو.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات .. فيديو
النقل النهرى: تطورات كبيرة خلال المرحلة القادمة..فيديو
مرور الجيزة: سيولة في حركة السيارات على جميع المحاور.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟