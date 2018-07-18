ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

فيديو جراف .. طقس اليوم حار على الوجه البحرى .. والقاهرة 38 درجة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:11 ص
صدى البلد
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 26 38
وسط الدلتا 25 38
الإسكندرية 26 32
بلطيم 25 33
مطروح 23 31
السلوم 22 32
سيوة 25 40
بورسعيد 25 32
دمياط 24 31
العريش 23 33
رفح 22 32
الإسماعيلية 24 38
السويس 25 37
رأس سدر 26 39
نخل 20 38
نويبع 27 37
طابا 21 36
كاترين 19 34
الطور 25 38
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 30 38
مرسى علم 30 37
الفيوم 27 38
بني سويف 26 38
المنيا 23 39
أسيوط 24 39
سوهاج 25 40
قنا 26 40
الأقصر 27 41
أسوان 27 41
أبوسمبل 27 39
الوادى الجديد 26 40
شلاتين 27 38
أبو رماد 28 37
رأس حدربة 28 36
حلايب 29 36

ترشيحاتنا

الأهلي يكثف مفاوضات ضم متولي..ويكشف موقف الشحات

سائق توك توك ينتحر لعجزه عن توفير متطلبات زواجه بالمنوفية

نجم الأهلي السابق: من المبكر الحكم على كارتيرون

شاهد.. مشادة على الهواء بسبب دعم الطفل الثالث

غدا .. قمة مصرية سودانية بالخرطوم لتعزيز التعاون المشترك

بلدية المحلة يكشف تفاصيل عقده مع صفقة الزمالك الجديدة

تعرف على أول طلب غريب لكريستيانو رونالدو من يوفنتوس

المرور: انقلاب سيارتين على الدائرى وداخل نفق الشاذلي.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم .. فيديو

مقتل 511 شخصاً نتيجة الأمطار الموسمية في الهند

بايرن يبحث عن بديل لخاميس

توني بلير: الأزهر لديه إمكانيات فريدة في مواجهة الإرهاب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقيقة خجولة وقوية عند اللزوم.. لماذا بدأت فتيات سيناء في لعب المصارعة.. فيديو وصور

شاهد .. لحظات رومانسية بين جاستين بيبر وهايلي بالدوين

فساتين صيف 2018 لصاحبات الأجسام الممتلئة.. صور

شاهد.. إطلالة ياسمين علواني بفستان الزفاف.. صور

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

فيديو

سعفان يتابع حادث إشعال مصري النار في نفسه بميلانو.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات .. فيديو
النقل النهرى: تطورات كبيرة خلال المرحلة القادمة..فيديو
مرور الجيزة: سيولة في حركة السيارات على جميع المحاور.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟