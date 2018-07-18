ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السفير الأمريكي بالكويت: دور مصر محوري.. والتعاون معها في تصاعد

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:17 ص
رئيس الجمهورية عبد
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
أكد السفير الأمريكى لدى الكويت لورانس سيلفرمان، عمق وقوة العلاقات الأمريكية – المصرية، مشددا على دور مصر المهم فى منطقة الشرق الأوسط.

وقال سيلفرمان – فى تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت – إن التعاون بين واشنطن والقاهرة منذ تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مهامه فى تصاعد مستمر، وعلي مستويات متعددة، نظرا لرغبتهما المشتركة فى مكافحة الارهاب وتجفيف منابع تمويله.

وأكد السفير - في تصريحه الذي أدلي به علي هامش مشاركته في احتفال السفارة المصرية بالكويت بالذكري الـ 66 لثورة 23 يوليو - اهتمام الولايات المتحدة بالدعم الجاد والقوى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح فى مصر، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد المصرى حاليا، يفوق معدلات النمو لدى الاقتصاد الأمريكي، ورغم التحديات الكبيرة التى تواجه خطة الاصلاح الاقتصادى، إلا أنها ستضمن مستقبلا أفضل للشعب المصرى على المدى المتوسط والبعيد.

وأشار سيلفرمان إلى أنه شارك فى احتفال السفارة بدعوة من السفير المصرى لدى الكويت طارق القونى، معربا عن خالص تهنئته إلى مصر حكومة وشعبا، بهذه المناسبة.

وحول رؤية الإدارة الأمريكية للأزمة الخليجية، قال "إن واشنطن ترغب فى الوصول الى اتفاق لانهاء الأزمة الخليجية فى أقرب وقت ممكن؛ لإعادة الوحدة مرة أخرى الى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة فى ظل السياسات الايرانية المزعجة بالمنطقة".

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة: تغيير مواعيد بطولات إفريقيا أربك جدول الدوري

بيريس يشيد بالمدرب الجديد إيمري ويصفه بأنه أفضل تعاقد

عودة الأهلي للانتصارات.. وفوز الترجي الأبرز في دوري أبطال أفريقيا

اتحاد الكرة يكشف موعد الإعلان وهوية المدرب الجديد لمنتخب مصر

شاهد.. مزارع يعثر على حفريتين تعودان إلى 8 ملايين سنة

وزير التموين يبحث إنشاء سلاسل للمنافذ السلعية والتجارية بالمحافظات

نجم الأهلي السابق: المدرب الوطني الأفضل للمنتخب

بلدية المحلة يكشف تفاصيل عقده مع صفقة الزمالك الجديدة

كشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل مسكنها بفايد

اليوم.. بدء حجز شقق العاصمة الجديدة بمقدم 100 ألف جنيه

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم .. فيديو

اليوم.. لجنة التسويق بالأهلي تحسم موقف عقد رعاية النصف مليار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقيقة خجولة وقوية عند اللزوم.. لماذا بدأت فتيات سيناء في لعب المصارعة.. فيديو وصور

شاهد .. لحظات رومانسية بين جاستين بيبر وهايلي بالدوين

فساتين صيف 2018 لصاحبات الأجسام الممتلئة.. صور

شاهد.. إطلالة ياسمين علواني بفستان الزفاف.. صور

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

فيديو

سعفان يتابع حادث إشعال مصري النار في نفسه بميلانو.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات .. فيديو
النقل النهرى: تطورات كبيرة خلال المرحلة القادمة..فيديو
مرور الجيزة: سيولة في حركة السيارات على جميع المحاور.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟