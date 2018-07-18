السفير الأمريكي بالكويت: دور مصر محوري.. والتعاون معها في تصاعد

أكد السفير الأمريكى لدى الكويت لورانس سيلفرمان، عمق وقوة العلاقات الأمريكية – المصرية، مشددا على دور مصر المهم فى منطقة الشرق الأوسط.



وقال سيلفرمان – فى تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت – إن التعاون بين واشنطن والقاهرة منذ تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مهامه فى تصاعد مستمر، وعلي مستويات متعددة، نظرا لرغبتهما المشتركة فى مكافحة الارهاب وتجفيف منابع تمويله.



وأكد السفير - في تصريحه الذي أدلي به علي هامش مشاركته في احتفال السفارة المصرية بالكويت بالذكري الـ 66 لثورة 23 يوليو - اهتمام الولايات المتحدة بالدعم الجاد والقوى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح فى مصر، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد المصرى حاليا، يفوق معدلات النمو لدى الاقتصاد الأمريكي، ورغم التحديات الكبيرة التى تواجه خطة الاصلاح الاقتصادى، إلا أنها ستضمن مستقبلا أفضل للشعب المصرى على المدى المتوسط والبعيد.



وأشار سيلفرمان إلى أنه شارك فى احتفال السفارة بدعوة من السفير المصرى لدى الكويت طارق القونى، معربا عن خالص تهنئته إلى مصر حكومة وشعبا، بهذه المناسبة.



وحول رؤية الإدارة الأمريكية للأزمة الخليجية، قال "إن واشنطن ترغب فى الوصول الى اتفاق لانهاء الأزمة الخليجية فى أقرب وقت ممكن؛ لإعادة الوحدة مرة أخرى الى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة فى ظل السياسات الايرانية المزعجة بالمنطقة".