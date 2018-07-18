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فن

بطن بيونسيه المنتفخ يثير التساؤلات.. صور

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:08 ص
بيونسيه
بيونسيه
شروق ابراهيم
أثارت النجمة العالمية بيونسيه الجدل من جديد بسبب ظهورها الأخير برفقة زوجها مغني الراب الأمريكي جاي زي في رحلة بحرية بمدينة نيس الفرنسية ببطن منتفخ.

وارتدت بيونسيه شورت جينز وتي شيرت أسود مطبوع عليه صورة "جاي زي"، وظهرت في الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ببطن منتفخ ملحوظ لتثير التساؤلات إذا كانت حاملا في طفلها الرابع أم أنه مجرد زيادة في الوزن.

من ناحية أخرى، تواصل بيونسيه تقديم الحفلات الغنائية الخاصة بجولتها العالمية On the run 2.
بطن بيونسيه المنتفخ يثير التساؤلات.. صور
بطن بيونسيه المنتفخ يثير التساؤلات.. صور
بطن بيونسيه المنتفخ يثير التساؤلات.. صور
بطن بيونسيه المنتفخ يثير التساؤلات.. صور
بطن بيونسيه المنتفخ يثير التساؤلات.. صور

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