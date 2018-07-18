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حوادث

تحرير 484 مخالفة مرورية متنوعة في أسوان

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:04 ص
الحملة المرورية
الحملة المرورية
شاذلى عبد الفتاح
شنت أجهزة الأمن بأسوان، حملة مرورية تحت إشراف اللواء فتح الله حسني مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن تحرير 484 مخالفة مرورية متنوعة، ففى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين بلانة بدائرة مركز شرطة دراو ، وأسفر عن ضبط حالتين إيجابيتين لتعاطى مخدر حشيش وبانجو وأقراص مخدرة.

كما تم ضبط 6 مركبة توك توك وتروسيكل بدون ترخيص، وتحرير 75 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في 59 مخالفة، كما تم تحرير 80 مخالفة غرامة ونش وسحب تراخيص 75 حالة عدم قبول التصالح، إلى جانب تحرير 185 مخالفة متنوعة.

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