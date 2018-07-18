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فن

تعرف على حقيقة سقوط جو رعد من أحد المسارح ونقله للمستشفى

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:03 ص
جو رعد
جو رعد
شروق ابراهيم
كشفت صفحة شرطة المشاهير المتخصصة في رصد أخبار نجوم الوطن العربي، عن أن الفيديو المتداول بشأن سقوط الفنان اللبناني جو رعد من على المسرح وتعرضه لإصابة بالغة غير صحيح، مؤكدة أن الفيديو لفنان آخر.

وقالت الصفحة: "وقعنا ضحية خبر مغلوط، وطلع مش #جو_رعد اللي وقع على المسرح، وهيدا سكرين شوت للفيديو نازل من يومين على الفيسبوك #اقتضى_التوضيح".

ويتصدر جو رعد لائحة تويتر ومحرك بحث جوجل الشهير بعد انتشار خبر سقوطه من على المسرح خلال حفلة غنائية.
تعرف على حقيقة سقوط جو رعد من أحد المسارح ونقله للمستشفى

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