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حوادث

سقوط هارب من مؤبد بقضية خطف وسلاح فى بدر

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:04 ص
القبض - أرشيفية
القبض - أرشيفية
جمالات الدمنهورى
تمكن رجال فرع البحث الجنائى بمركز بدر خلال حملة للقضاء على البؤر الإجرامية والخارجين عن القانون وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام من القبض على متهم هارب من حكم مؤبد بقضية "خطف وسلاح".

تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بقيام ضباط وحدة مباحث مركز بدر يفيد بضبط "محمد .ر.ع. 31 سنة" ومقيم قرية صلاح الدين بمركز بدر  مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات مركز بدر " خطف وسلاح  " والمحكوم عليه  غيابيًا بالسجن المؤبد .

وبمواجهة المتهم اعترف بالحكم الصادر ضده و جار تسليمه وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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