ضبط 530 هاربا من أحكام مختلفة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى، مدير الأمن، لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.



وأسفرت الحملة عن تنفيذ 530 حكما شمل: "104 حبسًا جزئيًا، 17 مستأنف، 289 غرامات 121 مخالفة، وحكمين سرقة تيار كهربائي".



ورسخت هذه الحملات الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

