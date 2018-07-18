جلسة صلح بين طليقين تتحول لمشاجرة في الإسكندرية وإصابة 3 أشخاص



كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحرر المحضر جنح قسم شرطة باب شرقي، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

تحولت جلسة صلح بين عامل دوكو وزوجته في منزل أسرتها بمنطقة عزبة المراغي، شرقي الإسكندرية إلى مشاجرة بينهما قام هو على إثرها بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على كل من طليقته وشقيقها ووالدتها مما أدى لإصابتهم بإصابات متفرقة ونقلهم للمستشفى.تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومصابين بالعقار شارع الشيخ سعد - منطقة الحضرة القبلية، دائرة القسم.بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "ال.ع.ا"، 37 عام، عامل دوكو، مقيم منطقة المراغي، دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه السابق اتهامه في عدد 3 قضايا (هروب مراقبة - سرقة)، وبين طرف ثان كل من "س م ع"، 40 عام، عامل دوكو مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليمنى، وشقيقته وطليقة الأول "ف.م.ع"، 35 عام، ربة منزل، مصابة بجروح قطعية بالرأس واليد اليسرى والصدر من الناحية اليمنى، ووالدتهما "ن.ه.ر"، 60 عام، ربة منزل، مصابة بجروح قطعية بالرأس والعضد والثدي الأيسر والصدر من الناحية اليمني.وتبين أن المشاجرة اندلعت بسبب وجود خلافات عائلية سابقة بينهم، قام على إثرها الأول بالتوجه لمسكن الطرف الثاني لإنهاء تلك الخلافات، فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلي مشاجرة تعدي خلالها الأول على الطرف الثاني بالضرب بسلاح أبيض (سكين) كان بحوزته محدثًا إصاباتهم المنوه عنها وفر هاربًا.تم نقل المصابين لمستشفي جمال عبدالناصر للعلاج وتوفي الثاني عقب وصوله المستشفى، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم الهارب والأداة المستخدمة بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.