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رياضة

اتحاد الكرة: تغيير مواعيد بطولات إفريقيا أربك جدول الدوري

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:00 ص
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
منتصر الرفاعى
قال أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الموسم المقبل من الدوري الممتاز سيكون صعبا للغاية، نظرا للارتباطات الكثيرة من بطولة إفريقية وعربية وتداخل المواعيد.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "قرار تغيير مواعيد بطولات الاتحاد الإفريقي سواء للأندية أو المنتخبات، ضغط جدول الدوري بشكل كبير".

وأردف: "عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، يبذل جهود كبيرة لوضع جدول يناسب الجميع مع مراعاة الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية والعربية".

وأكمل: "أيضا هناك جدول دوري القسم الثاني والذي سيقام هذا الموسم لأخر مرة بنظام الثلاث مجموعات، على أن يعود لدوري المجموعة الواحدة من الموسم الذي يليه".

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