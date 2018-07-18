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رياضة

اتحاد الكرة: الأمن هو صاحب القرار في عودة الجماهير

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:58 ص
جماهير الأهلى والزمالك
جماهير الأهلى والزمالك
منتصر الرفاعى
قال أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الجهات الأمنية هى صاحبة قرار عودة الجماهير للمدرجات من عدمه، لافتا إلى أن الأمن هو الذي يحدد.

وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "القرار يعود للجهات الأمنية، والتي لها الرؤية في الأمر".

وأكمل: "نتمنى من الجهات الأمنية تكون داعمة في مسألة عودة الجماهير".

وأردف: "هناك اتصالات وخطابات مباشرة وغير مباشرة بين الاتحاد والأمن حول عودة الجماهير، لكن حتى الآن لا يوجد رد رسمي من الأمن بشأن قرار نهائي يخص الجماهير".

وأوضح: "في بعض الأحيان يأتي لنا اعتراضات على بعض الملاعب حتى في عدم استقبال جماهير".

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