ضبط 137 مخالفة في قطاعات خدمية مختلفة بديروط خلال شهر

شدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على ضرورة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على مختلف القطاعات بمراكز وقرى المحافظة للاطمئنان والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الملائم وانضباط العمل داخل تلك الوحدات، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية بالمراكز ومديريات الطب البيطري والصحة والتموين لشن حملات تستهدف المحلات والأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى ومحاربة كافة صور الاستغلال التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضبط كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين.



كان العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ديروط قد كلف إدارة المتابعة الميدانية بالمرور والمتابعة على القطاعات الخدمية المختلفة بدائرة مركز ومدينة ديروط حيث تم المرور والمتابعة على (مكتب صحة ثان ديروط ، الوحدة الصحية بديروط الشريف، الشئون الاجتماعية ووحدة بندر أول، الشئون الإجتماعية بديروط الشريف، مكتبي الطرق والتشغيل ومنطقة عمل ديروط ، ومكتبي تموين في ديروط الشريف و بمسارة) فضلًا عن عدد من الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ؛ ما أسفر عن ضبط 137 مخالفة في قطاعات خدمية مختلفة وذلك خلال شهر يونيو الماضي.



وأوضح رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط إنه تبين من تلك الحملات تغيب وعدم تواجد 30 من العاملين بتلك القطاعات بمقر عملهم دون سند قانوني لافتًا إلى العمل على ضبط الإدارات الخدمية والتأكيد على حضور وانصراف الموظفين في المواعيد المحددة لضمان حصول المواطنين علي خدماتهم وإنهاء مصالحهم مشيرًا إلى رفع مذكرة لمديري إدارتي الصحة والتموين بديروط ووكيلي وزارة الصحة والتموين لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



وأضاف عبدالجابر إنه تم تحرير 107 محضر تمويني ما بين (عدم تسليم بون، وعدم إعلان، ونقص وزن، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود سجلات، وعدم مطابقة مواصفات، وتوقف عن الإنتاج، وإغلاق في أوقات العمل) وذلك مجال المخابز ؛ أما في الأسواق تضمنت المحاضر (غش تجاري ، عدم صلاحية ، عدم وجود بيانات ، والعمل دون ترخيص ، ذبح خارج المجزر ، العمل دون ترخيص) فضلًا عن محاضر أخرى في مجال المواد البترولية والبوتاجاز ؛ وذلك لتجميع اسطوانات البوتاجاز وتخلف عن حصة الصرف وبيع بأزيد عن السعر المقرر ، وعدم إعلان سجلات ومستودعات مغلقة في مواعيد العمل.



وأكد رئيس المركز على استمرار ومواصلة الحملات المفاجئة على كافة القطاعات الخدمية بدائرة المركز بناءًا على توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الذي شدد على متابعة العمل والتأكد من مدى تقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات الخدمية بكافة ربوع المحافظة مشيرًا إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجزاءات الرادعة للمخالفين والمقصرين في أداء عملهم بكافة القطاعات.