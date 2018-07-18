نائبة الإسماعيلية تتهم الجمعيات الزراعية بتبديد حصص الأسمدة

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن أزمة توزيع حصص السماد الخاصة بالمزارعين بمحافظة الإسماعيلية، حيث اشتكى عدد كبير من المزارعين بالإسماعيلية من قيام الجمعيات الزراعية بتبديد الحصص المخصصة للأراضي الزراعية وبيعها فى السوق السوداء، وخاصة بعد ارتفاع أسعار الأسمدة فى الفترة الأخيرة وانتشار بيع الأسمدة فى السوق السوداء وحرمان المزارع منها.



وأضافت رزق الله في طلبها: "من بين هذه الشكاوى المحضر رقم 148 لسنة 2017 إدارة القنطرة غرب والذي تم تحريره عقب ضبط سائق وخفير بجمعية السرور بالقنطرة غرب، يقومون بتحميل كميات من الأسمدة فى يوم عطلة"، كما أشتكي بعض المزارعين من إنهم يمتلكون مساحات زراعية تحتاج إلى حصة معينة من السماد، ولكن حينما قاموا بطلب الحصص الخاصة بهم من القائمين على عملية التوزيع، لم يجدوا أي إهتمام أو إجابة على طلبهم.



وأضافت عضو مجلس النواب أن الجمعية توزع أسمدة، وذهب بالفعل، ولكن وجد أن الجمعية بها غفير وسائق سيارة نصف نقل والسيارة بها كميات من الأسمدة وعندما سأله السائق أخبره بأنها محملة لرئيس مجلس إدارة الجمعية وأن السيارة المحمل عليها الكيماوي تخص رئيس مجلس الإدارة وكان ذلك يوم عطلة رسمية ولا يوجد موظفون بالجمعية سوى الخفير والسائق، فضلا عن أن أعضاء الجمعية تقدموا بشكاوى للعديد من الجهات لإحكام الرقابة العامة بالإسماعيلية ومراكز الشرطة بالقنيطرة تجاه القائمين على الجمعية بتهمة والاستيلاء على المال العام.