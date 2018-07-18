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رياضة

اتحاد الكرة يكشف موعد الإعلان وهوية المدرب الجديد لمنتخب مصر

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:08 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعى
قال أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن جميع أعضاء مجلس الإدارة لديهم سير ذاتية لمدربين أجانب للمنتخب الوطني وتتم مناقشتها حاليا.

وأضاف مجاهد، في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الاتجاه الأقرب للأجانب، لكن الأمر مفتوح للجميع والكل لديه فرص سواء مدرب وطني أو أجنبي".

وتابع: "الأسبوع المقبل سيتم تحديد أمر المدير الفني للمنتخب الوطني، وهناك بالفعل حدثت لقاءات مباشرة مع بعض المدربين، بجانب الحصول على رأي بعض النجوم العالميين خلال كأس العالم".

وأكمل: "اتفقنا في المجلس على أن يكون عقد المدير الفني الجديد حتى نهاية تصفيات كأس العالم 2022 أو حتى نهاية البطولة".

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