اليورو والين يتراجعان مع صعود الدولار بدعم من تعليقات متفائلة لباول

انخفض اليورو وتراجع الين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر اليوم الأربعاء في الوقت الذي واصل فيه الدولار صعوده بعد تعليقات متفائلة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي.



وفي شهادته أمام الكونجرس، والتي حظت بمتابعة وثيقة أمس الثلاثاء، قال باول إنه يتوقع أن تظل الولايات المتحدة على مسار نمو مطرد لعدة سنوات.



وهون باول أيضا من التهديدات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي مع تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، مما يعزز وجهة نظر يتبناها العديد من المستثمرين بأن أسعار الفائدة ستواصل الزيادة هذا العام والذي يليه.



وارتفع الدولار بصفة عامة ليبلغ أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية.



وزاد مؤشر الدولار إلى 95.267 مرتفعا 0.3 بالمئة خلال الجلسة ودون أعلى مستوى في 12 شهرا عند 95.531، والذي بلغه في يونيو حزيران.



وهبط اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1619 دولار لكنه يظل فوق أدنى مستوى له في عام 2018 عند نحو 1.15 دولار.



وصعد الدولار مقابل العملة اليابانية إلى 113.14 ين، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من يناير كانون الثاني.



كما أثر صعود الدولار سلبا على العملات المرتفعة العائد. وانخفض الدولار الاسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.7347 دولار أمريكي ليواصل الخسائر التي تكبدها أمس الثلاثاء.



كما تراجع الدولار الكندي 0.3 بالمئة إلى 1.3234 دولار كندي للدولار الأمريكي.



وتعرض اليوان الصيني لموجة جديدة من المبيعات وتراجع 0.3 بالمئة إلى 6.7435 يوان للدولار في تعاملات الأسواق الخارجية.