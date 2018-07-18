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منوعات

كم عدد القطط بالمدينة؟.. تعداد تجريه واشنطن

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:07 ص
قطط
قطط
أ ش أ
أطلق تحالف يضم العاصمة الأمريكية واشنطن وجماعات عامة وخاصة تعدادا يستغرق ثلاثة أعوام لسكان المدينة.. من القطط.

ويهدف التعداد الذي بدأ أمس الثلاثاء لإحصاء عدد كل القطط في واشنطن على أمل وضع سبل للتعامل مع هذه الكائنات في مختلف أرجاء الولايات المتحدة.

وقال القائمون على مشروع (تعداد القطط في واشنطن) إنهم سيستعينون بالكاميرات وأخذ بيانات من المنازل وتقنيات أخرى لتحديد عدد القطط في بيوت وشوارع المدينة التي يعيش بها 690 ألف نسمة.

ويقول داعمو المشروع إن معرفة عدد القطط في المدينة سيساعد دور رعاية الحيوان على تخصيص الموارد بشكل أفضل وخبراء الحياة البرية على متابعة القطط كما سيساهم في التحكم في عدد القطط الضالة.

ومن المتوقع استكمال التعداد في يونيو حزيران 2021.

ويعيش قط أو قطة واحدة على الأقل في واحد من كل ثلاثة منازل أمريكية، أي أن هناك أكثر من 74 مليون قط وقطة بالمنازل في أنحاء البلاد وفقا لأرقام الرابطة الأمريكية للطب البيطري لعام 2012.

ووجدت دراسة أجراها خبراء من الحكومة الأمريكية ونشرت عام 2013 أن القطط هي السبب الرئيسي لموت طيور وثدييات صغيرة لأسباب ترجع في جانب منها لعدد القطط الضالة الضخم.

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