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رياضة

نجم الأهلي السابق: المدرب الوطني الأفضل للمنتخب

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:17 ص
خالد مصطفى مع فرج
خالد مصطفى مع فرج عامر
منتصر الرفاعى
قال خالد مصطفى، مدرب حراس مرمى الأهلي والمقاولون السابق، إنه يفضل المدير الفني الوطني للمنتخب المصري، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "أرى أن الأجنبي أفضل للأندية، بينما للمنتخب المدير الفني الوطني أفضل".

وأكمل: "طبيعة العمل في المنتخب تختلف عن النادي، المنتخب تكون فترات العمل فيه أقصر من الأندية، لذلك المدرب الوطني أفضل".

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