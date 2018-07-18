نجم الأهلي السابق: المدرب الوطني الأفضل للمنتخب

قال خالد مصطفى، مدرب حراس مرمى الأهلي والمقاولون السابق، إنه يفضل المدير الفني الوطني للمنتخب المصري، خلال الفترة المقبلة.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "أرى أن الأجنبي أفضل للأندية، بينما للمنتخب المدير الفني الوطني أفضل".



وأكمل: "طبيعة العمل في المنتخب تختلف عن النادي، المنتخب تكون فترات العمل فيه أقصر من الأندية، لذلك المدرب الوطني أفضل".

