أوروبيون تركوا بلادهم للعيش هنا.. لماذا يقتل المسئولون أحلام قرية تونس.. فيديو

قرية تونس حولتها الصدفة من قرية ريفية بسيطة شديدة الفقر إلى قبلة للجمال والفن والطبيعة الخلابة يتجه إليها عشاقها من جميع أنحاء العالم، وأجبرت العديد منهم على ترك بلادهم من دول العالم الأول ليقيموا فيها.تقع قرية تونس على ضفاف بحيرة قارون، في القمة التي تنحدر على شاطئ البحيرة وتبعد نحو 100 كيلومتر جنوب القاهرة، يتسم معمارها بطابع مميز، إذ أنها مصممة من الطين والقباب، وفيها عشرات المنازل على الطرازين الإيطالي والأوروبي.

وفى هذه القرية المسحورة بجمالها، قام العديد من شباب القرية ببناء بعض ورش تصنيع الخزف ومظلة تحميهم من شمس الصيف وأمطار الشتاء، إلا أنهم فوجئوا برئيس مركز ومدينة يوسف الصديق ومعاونيه يقومون بهدم الورش والخيام.يقول "محمد. ن"، أحد شباب القرية: "حصلت على مؤهل متوسط وابتعدت عن البحث عن وظيفة فى الدولة، واشتريت قطعة أرض داخل كردون المبانى بقرية تونس، وقمت ببناء ورشة لتصنيع الخزف يعمل بها 5 شباب، حيث إن جميع مبانى القرية تتم بهذه الطريقة، إلا أن رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق طلب أن يتم عمل رخصة لأى مبانٍ تتم بالقرية، وبالفعل تقدمت بأوراقى الرسمية إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق منذ شهور ولم يتم اتخاذ أي إجراء لإعطائى الرخصة.





وأضاف: "والأغرب من ذلك أنه قام بهدم سور للورشة بحذائه".



سياسة تطفيش

وقال "سيد. أ"، من شباب القرية، إن "رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بتعامل مع الشباب والمنشآت السياحية داخل القرية بطريقة التطفيش ومنع إقامة أى ورش لتصنيع الخزف أو أى منتجعات سياحية، وعندما نتقدم بملفاتنا للترخيص تظل بالسنوات دون اتخاذ أى خطوة للترخيص" .



وناشد محمود شوقى، من شباب قرية تونس، رئيس الوزراء ووزيرى السياحة والبيئة التدخل فورا لوقف هذه المهزلة التى تتم وتطيح بأحلام الشباب.

يقول الشاب: "فوجئت برئيس مركز ومدينة يوسف الصديق على رأس حملة وقام بهدم وإزالة الورشة، ما شردنا وأصبحت أنا ومن معى من الشباب بدون عمل".