أوروبيون تركوا بلادهم للعيش هنا.. لماذا يقتل المسئولون أحلام قرية تونس.. فيديو

وتبعد القرية حوالى 55 كيلو مترا عن مدينة الفيوم وتتبع مركز يوسف الصديق.
ورش تصنيع الخزف
تقع قرية تونس على ضفاف بحيرة قارون، في القمة التي تنحدر على شاطئ البحيرة وتبعد نحو 100 كيلومتر جنوب القاهرة، يتسم معمارها بطابع مميز، إذ أنها مصممة من الطين والقباب، وفيها عشرات المنازل على الطرازين الإيطالي والأوروبي.
أحلام الشباب تتبعثر على حذاء مسئول
يقول "محمد. ن"، أحد شباب القرية: "حصلت على مؤهل متوسط وابتعدت عن البحث عن وظيفة فى الدولة، واشتريت قطعة أرض داخل كردون المبانى بقرية تونس، وقمت ببناء ورشة لتصنيع الخزف يعمل بها 5 شباب، حيث إن جميع مبانى القرية تتم بهذه الطريقة، إلا أن رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق طلب أن يتم عمل رخصة لأى مبانٍ تتم بالقرية، وبالفعل تقدمت بأوراقى الرسمية إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق منذ شهور ولم يتم اتخاذ أي إجراء لإعطائى الرخصة.
وأضاف: "والأغرب من ذلك أنه قام بهدم سور للورشة بحذائه".
سياسة تطفيش
وقال "سيد. أ"، من شباب القرية، إن "رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بتعامل مع الشباب والمنشآت السياحية داخل القرية بطريقة التطفيش ومنع إقامة أى ورش لتصنيع الخزف أو أى منتجعات سياحية، وعندما نتقدم بملفاتنا للترخيص تظل بالسنوات دون اتخاذ أى خطوة للترخيص".
سياسة تطفيش
وقال "سيد. أ"، من شباب القرية، إن "رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بتعامل مع الشباب والمنشآت السياحية داخل القرية بطريقة التطفيش ومنع إقامة أى ورش لتصنيع الخزف أو أى منتجعات سياحية، وعندما نتقدم بملفاتنا للترخيص تظل بالسنوات دون اتخاذ أى خطوة للترخيص".
وناشد محمود شوقى، من شباب قرية تونس، رئيس الوزراء ووزيرى السياحة والبيئة التدخل فورا لوقف هذه المهزلة التى تتم وتطيح بأحلام الشباب.