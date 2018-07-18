تعرف على أول طلب غريب لكريستيانو رونالدو من يوفنتوس

طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس اﻹيطالي الجديد من الجهاز الفني لليوفي بقيادة مارسيلينو أليجري عدم المشاركة ضد ناديه السابق ريال مدريد اﻹسباني في المباراة الودية التي ستجمع السيدة العجوز بالمرينجي، في الخامس من أغسطس القادم بواشنطن ضمن تحضيرات الفريقين بكأس الأبطال الدولية.



يذكر أن رونالدو قد انتقل من الملكي اﻹسباني إلي بطل إيطاليا بصفقة تاريخية و هي الأغلي في تاريخ الناديين حيث بلغت 105 مليون يورو، و أطلقت عليها وسائل اﻹعلام العالمية '' صفقة القرن ''، و وقع التورنيدو عقد يمتد لـ4 سنوات مع اليوفي، و سوف يتقاضي ابن ال 33 عاما 30 مليون يورو سنويا.



