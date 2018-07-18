التعليم : تكريم المعلمين المتميزين في الفترة القادمة

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، أن الوزارة ستقوم بتكريم المعلمين في الفترة القادمة، المتميزين منهم، والمبتكرين، وأصحاب الفكر المتطور، والحريصين على مهنتهم السامية.



وأوضح عمر خلال اجتماع له بمجموعة من المعلمين من المحافظات المختلفة ، أن العمل ينسب للجماعة وليس لأفراد، وأن روح الفريق الواحد هي التي يجب أن تسود في التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن من أهم الصفات التي تميز المعلم الجيد هي أن يتسم بالأخلاق والنزاهة والشرف والالتزام، وأنه سيعمل جاهدًا لكي لا يتم ظلم أي معلم، مضيفًا أن كل الشكاوي والمقترحات تلقي اهتمامًا كبيرًا، ولهذا السبب تم عمل اللقاء الدوري.