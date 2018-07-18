ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التعليم : تكريم المعلمين المتميزين في الفترة القادمة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:15 ص
الدكتور محمد عمر
الدكتور محمد عمر
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، أن الوزارة ستقوم بتكريم المعلمين في الفترة القادمة، المتميزين منهم، والمبتكرين، وأصحاب الفكر المتطور، والحريصين على مهنتهم السامية.

وأوضح عمر خلال اجتماع له بمجموعة من المعلمين من المحافظات المختلفة ، أن العمل ينسب للجماعة وليس لأفراد، وأن روح الفريق الواحد هي التي يجب أن تسود في التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن من أهم الصفات التي تميز المعلم الجيد هي أن يتسم بالأخلاق والنزاهة والشرف والالتزام، وأنه سيعمل جاهدًا لكي لا يتم ظلم أي معلم، مضيفًا أن كل الشكاوي والمقترحات تلقي اهتمامًا كبيرًا، ولهذا السبب تم عمل اللقاء الدوري.

ترشيحاتنا

شاهد.. مزارع يعثر على حفريتين تعودان إلى 8 ملايين سنة

اليوم.. بدء حجز شقق العاصمة الجديدة بمقدم 100 ألف جنيه

8 أشهر في عرض البحر.. صيادو برج مغيزل هربوا من خفر السواحل إلى المجهول

حكم نسيان التشهد الأول وما يترتب عليه

اتحاد الكرة: تغيير مواعيد بطولات إفريقيا أربك جدول الدوري

تريد ارابيا: أداء قوى وانتعاش مستمر لسوق العقارات بمصر 2018

المصري: سنتقدم بشكوى للفيفا على قرار منعنا من اللعب على ستاد بورسعيد

بايرن يبحث عن بديل لخاميس

دار الإفتاء: التغني بالقرآن الكريم وقراءته بالآلات الموسيقية محرم شرعًا

نجم الأهلي السابق: بيراميدز لن يحصل على الدوري

الصحف الإسبانية تتحدث عن ميسي الجديد وصفقة كورتوا ..صور

تعرف على أول طلب غريب لكريستيانو رونالدو من يوفنتوس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقيقة خجولة وقوية عند اللزوم.. لماذا بدأت فتيات سيناء في لعب المصارعة.. فيديو وصور

شاهد .. لحظات رومانسية بين جاستين بيبر وهايلي بالدوين

فساتين صيف 2018 لصاحبات الأجسام الممتلئة.. صور

شاهد.. إطلالة ياسمين علواني بفستان الزفاف.. صور

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

فيديو

سعفان يتابع حادث إشعال مصري النار في نفسه بميلانو.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات .. فيديو
النقل النهرى: تطورات كبيرة خلال المرحلة القادمة..فيديو
مرور الجيزة: سيولة في حركة السيارات على جميع المحاور.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟