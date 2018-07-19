رفع كفاءة شبكة الإنترنت باستراحة جامعة سوهاج بالقاهرة

صرح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بأنه في إطار سعي الجامعة إلى رفع كفاءة كل منشآتها، فقد تم زيادة سرعة النت باستراحتها بالقاهرة إلى 8 ميجا بتكلفة 21 ألفًا و450 جنيهًا سنويًا.





وقال الدكتور محمود أبو العز، مدير مركز الخدمات الإلكترونية بالجامعة، إن مهندسي المجلس الأعلي للجامعات قاموا بتشغيل شبكة النت باستراحة الجامعة بالقاهرة، حيث تم تزويد الشبكة بـ3 سويتشات بمبلغ 25 ألف جنيه، وبعض النقاط اللاسلكية ، حيث تم تغطية الدور الاول، والثاني وجارٍ استكمال الشبكة اللاسلكية لتغطية باقي الأماكن.





الجدير بالذكر أنه قد تم ربط شبكتي الاستراحة والمجلس الأعلي للجامعات ببعضهما، تمهيدًا لتشغيل نظام متكامل يتيح عمل حصر دائم للنزلاء، إضافة إ لى رفع موقع الاستراحة علي موقع الجامعة.



