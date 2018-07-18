مسئول أمريكي: وزير الخزانة لن يعقد اجتماعات رسمية مع مسؤولين صينيين

أكد مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية أن وزير الخزانة ستيفن منوشن لن يعقد لقاءات ثنائية رسمية مع المسؤولين الصينيين خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة الـ20 في الأرجنتين نهاية الأسبوع الجاري.



وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء - إلى أن منوشن قد يتواصل مع المسؤولين الصينيين في جلسات غير رسمية لمناقشة القضايا التجارية التي تخص البلدين.



وكان منوشن قد أعرب الأسبوع الماضي عن استعداد الإدارة الأمريكية لإعادة التفاوض مع الصين حول القضايا التجارية، بشرط أن تبدي بكين استعدادها لمواصلة بذل جهود جادة لإحداث تغييرات هيكلية لسياساتها.



كانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما جمركية على منتجات صينية بقيمة 34 مليار دولار، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات أخرى على سلع بقيمة 200 مليار دولار.