ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مسئول أمريكي: وزير الخزانة لن يعقد اجتماعات رسمية مع مسؤولين صينيين

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:44 م
وزير الخزانة الأمريكية
وزير الخزانة الأمريكية
أ ش أ
أكد مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية أن وزير الخزانة ستيفن منوشن لن يعقد لقاءات ثنائية رسمية مع المسؤولين الصينيين خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة الـ20 في الأرجنتين نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء - إلى أن منوشن قد يتواصل مع المسؤولين الصينيين في جلسات غير رسمية لمناقشة القضايا التجارية التي تخص البلدين.

وكان منوشن قد أعرب الأسبوع الماضي عن استعداد الإدارة الأمريكية لإعادة التفاوض مع الصين حول القضايا التجارية، بشرط أن تبدي بكين استعدادها لمواصلة بذل جهود جادة لإحداث تغييرات هيكلية لسياساتها.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما جمركية على منتجات صينية بقيمة 34 مليار دولار، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات أخرى على سلع بقيمة 200 مليار دولار.

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة .. فيديو

#اسطنبول تتصدر تويتر بالأردن بسبب أزمة الركاب العالقين

والد نيمار يحسم قضية رحيل نجله عن سان جيرمان

مباراة ودية للأهلي أمام الجونة.. غدا

الزمالك يواجه الجونة والإنتاج الحربى وديا ..وجروس يلغى معسكر برج العرب

الرئيس السيسى يفتتح محطات كهرباء سيمنس الأسبوع المقبل

تعرف على أول طلب غريب لكريستيانو رونالدو من يوفنتوس

المرور: انقلاب سيارتين على الدائرى وداخل نفق الشاذلي.. فيديو

حكم استعمال السبحة في الذكر

شاب يلقي بنفسه من الطابق الثامن بالطالبية.. والتحريات: مريض نفسي

رونالدو ليس الأوحد.. 4 أساطير كروية غادرت قلاعها في 2018 .. صور

قاسم باشا يكشف حقيقة رحيل تريزيجيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة

استوحي مكياجك من هيدي كرم..صور

سعر صادم لحذاء ملكة إسبانيا.. صور

رقيقة خجولة وقوية عند اللزوم.. لماذا بدأت فتيات سيناء في لعب المصارعة.. فيديو وصور

شاهد .. لحظات رومانسية بين جاستين بيبر وهايلي بالدوين

فيديو

بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو
الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة .. فيديو
هالة السعيد: نتفاوض مع الأمم المتحدة على تمويل مشروعات بمصر.. فيديو
إعادة مستحقي التموين المستبعدين بالخطأ.. فيديو
سعفان يتابع حادث إشعال مصري النار في نفسه بميلانو.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟