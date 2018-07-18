تفاصيل ترميم مقصورة الإسكندر الأكبر بمعبد الأقصر.. صور

انتهت إدارة الترميم بمنطقة اثار معبد الاقصر من أعمال التنظيف والترميم الدقيق الخاص بالجهتين الشمالية والشرقية لمقصورة الإسكندر الأكبر الموجودة بمعبد الأقصر.



وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن فريق الترميم قد شرف أيضا على الانتهاء من أعمال المرحلة الأخيرة من اعمال تنظيف وترميم النقوش الجدارية الموجودة بالمقصورة.



وأشار إلى أن فريق الترميم استطاع ازالة ما خلفته العوامل الطبيعية من اثار سلبية على مر السنين مثل الأتربة و السناج ومخلفات الطيور والخفافيش، مما اظهر العديد من النقوش الجدارية الملو لأول مرة وخاصةً تلك النقوش التى تصور الملك امنحتب الثالث في علاقاته مع الآلهة والآلهات المختلفة.



من جانبه، قال محمد حسين مدير عام الترميم بمعبد الأقصر وطريق الكباش، إن أعمال الترميم شملت أيضا ترميم وتنظيف وتقوية الجدار الشرقي للزورق المقدس، و قدس الأقداس وتنظيف وتقوية النقوش والألوان الموجوده بهما، وإزالة كافة الأتربة والسناج العالقة بالجدران وعلى النقوش حتى أصبحت جميعها بحالة جيدة.



وتم ترميم صالة الملك امنحتب الثالث وفناء الأوبت وغرفة الولادة، هذا بالاضافة إلي إزالة الترميم القديم بصالة امنحتب واستبدالة بمونة تتناسب مع الأثر من حيث اللون والتجانسن.



وأكد حسين على، أنه من المقرر أن يبدأ فريق العمل في أعمال ترميم الجزء الشمالي والغربي من مقصورة الإسكندر الأكبر والانتهاء كليا من أعمال وترميم المقصورة خلال هذا العام.