تأجيل زيارة وفد رسمي عراقي إلى المملكة العربية السعودية

كشف مصدر عراقي اليوم الأربعاء، عن تأجيل زيارة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ووزير التخطيط سلمان الجميلي إلى المملكة العربية السعودية إلى إشعار آخر.



وقال المصدر ـ في تصريح لقناة ( السومرية نيوز) ـ إنه "تم تأجيل زيارة الوفد العراقي إلى السعودية إلى إشعار آخر، وذلك بسبب عدم اكتمال الملفات التي من المقرر مناقشتها خلال الزيارة".



وكان مصدر مطلع عراقي كشف أمس الأول الاثنين، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي كلف وزيري الكهرباء قاسم الفهداوي والتخطيط سلمان الجميلي بالتوجه للسعودية الاسبوع الحالي لتوقيع مذكرة تعاون بمجال الطاقة.